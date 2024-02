Garante Censurato lo streaming del consiglio

CARRARA

Silenziata parte dello streaming del consiglio comunale in cui la sindaca Serena Arrighi descrive le condizioni di salute dell’ex rappresentante dell’ufficio di gabinetto Marella Marchi. Il provvedimento è stato preso dal garante della privacy del Comune, Marco Giuri, dopo la denuncia di Massimiliano Bernardi, consigliere di Carrara civica. Il quale si ritiene soddisfatto "che siano stare prescritte regole certe e che la Arrighi sia stata punita per il suo comportamento non istituzionale da parte del garante. Giuri, nella sua risposta alla segnalazione inviata al garante a Roma che gli era stata trasmessa per conoscenza dal sottoscritto, scrive che ha deciso di eliminare il suono dalla pubblicazione dello streaming. Giuri raccomanda che la giunta ed i consiglieri comunali, in ordine a dichiarazioni afferenti a dati personali, devono attenersi alle regole del codice della privacy. Marella Marchi era la più stretta collaboratrice della sindaca, colei che le aveva curato l’agenda in campagna elettorale e che era stata ricompensata con l’incarico nel gabinetto, si era dimessa a causa del clima irrespirabile che c’era a palazzo e della rottura del rapporto di fiducia proprio con la ex amica d‘infanzia. E quella della Marchi era stata solo la punta dell’iceberg di una lunga serie di nomine tecniche e politiche della Arrighi basate su conflitti d’interessi, discutibili legami personali e professionali, velleità punitive nei confronti di consiglieri di maggioranza e dipendenti comunali".

Bernardi dopo il consiglio comunale del 23 novembre 2023 aveva presentato un reclamo formale su una presunta violazione della privacy al garante a Roma. "Nel ribadire le motivazioni del licenziamento di Marchi – scrive Bernardi – Arrighi aveva spiattellato dicendo: “che purtroppo dal punto di vista personale ha avuto anche un piccolo problema di salute con gli orari e con gli stress che qui ci sono, riuscendo a seguire poco e a riposarsi poco. Per questo motivo preferisce ritornare a un lavoro sicuramente importante, sicuramente impegnativo, ma quanto meno con orari più regolari". Bernardi pertanto chiedeva una sanzione amministrativa qualora ve ne fossero i presupposti. "Ora stiamo aspettando il pronunciamento della Autorità romana".