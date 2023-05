Gara fra architetti per il water front

Un concorso internazionale di idee per disegnare il lotto 3 del waterfront. A comunicarlo la sindaca Serena Arrighi durante il processo partecipativo dell’ex Mediterraneo. La sindaca dopo aver elencato interventi e misure, tra progetti Pnrr e altro, soprattutto l’urbanistica e la viabilità, andando a intervenire su scuole, strade, edifici e zone verdi, si è poi soffermata sui lotti del waterfront. Ha spiegato come sia nelle intenzioni dell’amministrazione coinvolgere gli architetti per un concorso di idee volto a dare una chiara impronta al lotto 3, che sia identificativo della realtà apuana.

Il lotto 3 corrisponde all’area dove sorge l’attuale parcheggio davanti alla Caravella, e su cui l’amministrazione è disposta ad aggiungere anche il parcheggio a fianco del Barlume. "Riteniamo fondamentale che l’intervento sul lotto 3 sia organico rispetto al contesto in cui si trova – ha spiegato la sindaca – e quindi sia omogeneo rispetto a quello che sarà fatto sul waterfront e a quello che sarà fatto alla Caravella antistante". Al riguardo l’amministrazione ha già preso accordi con l’Autorità portuale perché l’area possa diventare qualcosa di caratterizzante per il territorio apuano, inteso proprio da un punto di vista del segno architettonico. "Siamo d’accordo con il presidente dell’Autorità portuale, Mario Sommariva – ha aggiunto la sindaca – perché venga fatto un concorso di idee, probabilmente internazionale, per realizzare il lotto 3. Questo significa che chiederemo agli architetti di farci avere delle idee per quella zona. Verrò poi scelto qualcosa che dovrà essere pubblico e organico con il contesto, soprattutto da un punto di vista stilistico".

D.R.