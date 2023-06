Gara d'appalto per il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza del torrente Ricortola, 4,7 milioni di euro

Dopo lunga attesa, arriva la gara per l’appalto del secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza del torrente Ricortola il cui obiettivo è di adeguare la portata del corso d’acqua alle piene massime previste negli studi idraulici, così da rapportarli alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune in passato. Un primo lotto, dalla foce a poco dopo il ponte di via delle Pinete, è già stato realizzato dopo il 2019 per una spesa di 2,5 milioni di euro. Il secondo stralcio, che arriva fino al ponte di via delle Pinete, era già stato elaborato nel 2021 per un costo all’epoca che superava i 3 milioni. L’opera però non era mai stata messa in cantiere e con i nuovi prezzi dettati da vari fattori, come il costo delle materie prime e dell’energia in primo luogo, oggi il secondo lotto ci costerà circa 1 milione e mezzo di euro in più. La gara di appalto, partita in queste ore, vale 4,7 milioni di euro. Si prevede l’esecuzione di un ringrosso arginale in terra, al fine di contrastare il fenomeno di filtrazione arginale e "piping" allungando il percorso di filtrazione. È prevista, inoltre, la realizzazione di un muro di sponda in cemento armato e la posa in opera di palancole, oltre al rivestimento in pietrame delle opere spondali ed alcune opere accessorie anche nel primo lotto già approvato.

Tempo di realizzazione oltre un anno, nel dettaglio 480 giorni di lavoro. L’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo era stata affidata alla società H.S. Ingegneria di Empoli su incarico della Regione – Genio Civile. Si prosegue quanto realizzato nel primo lotto, migliorandolo anche sotto il profilo estetico andando a intervenire sugli argini in calcestruzzo già realizzati con la realizzazione di rivestimenti in pietrame di Luserna (od equivalente). Gli interventi, che si estendono dal ponte di via Pietrasanta a mare, hanno l’obiettivo di adeguare il tratto terminale del torrente al transito della portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni, ampliandone la sezione di deflusso. Poi da completare le opere a monte con un ulteriore lotto che dovrà riguardare via Silcia e via Sottoricortola. A oggi le sezioni di deflusso in corrispondenza dei ponti sono ancora allo stato precedente all’intervento, in quanto sono presenti delle chiusure provvisorie per mantenere la continuità con lo stato attuale della sezione d’alveo. Gli interventi previsti prevederanno l’aumento della sezione di deflusso dell’alveo con un allargamento dello stesso prevalentemente in destra idraulica, in modo da adeguarne l’officiosità idraulica alle sezioni dei ponti già realizzati dal Comune e da collegarsi agli interventi già realizzati nell’ambito del I lotto. Sarà mantenuto lo scarico dell’impianto di bonifica del Calatella.

Francesco Scolaro