Galletti: "A che punto sono gli esami epidemiologici?"

A che punto sono gli approfondimenti epidemiologici sullo stato di salute dei cittadini toscani che vivono in aree Sin? Lo chiede la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, in un’interrogazione rivolta alla giunta toscana con riferimento in particolare anche alla situazione dell’area Sito di interesse nazionale e regionale di Massa Cararra: "Chiediamo dunque alla giunta toscana di fornire i dovuti chiarimenti, rispondendo nel merito dell’interrogazione presentata e raccontando in aula lo stato di avanzamento dei lavori del CoReAS e i tempi previsti per la divulgazione dei risultati all’intera cittadinanza, al fine di garantire trasparenza e tutela della salute pubblica".

Il riferimento è al progetto avviato dalla Regione tramite il Coreas, Comitato regionale ambiente e salute, alla fine del 2019, partendo dal quinto report Senrieri, uno studio epidemiologico nazionale pubblicato dalla Rivista dell’Associazione italiana di Epidemiologia, aveva evidenziato dati allarmanti sui Siti di Interesse Nazionale (SIN) presenti sul territorio toscano. Il progetto doveva "raccogliere ed elaborare dati di maggior dettaglio, al fine di comprendere meglio la situazione e proteggere la salute dei residenti nell’area. I risultati di questo lavoro sarebbero stati poi pubblicati in un sito web dedicato e diffusi attraverso varie modalità per coinvolgere i cittadini interessati". Dopo lo stop dovuto alla pandemia doveva ripartire ma da giugno del 2022 non se ne sa più nulla. "Crediamo che il tema sia di estrema importanza per i cittadini, i quali sicuramente hanno il diritto di conoscere in modo approfondito i dati riguardanti lo stato di salute dei residenti nelle zone esposte: oltre 350.000 toscani, rappresentanti circa il 10% della popolazione regionale" conclude Galletti.