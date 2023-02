Gaia riprende i lavori a Canevara Poi via ai lavori per la scalinata

La protesta degli abitanti di Canevara è servita a smuovere la fase di stallo per i lavori sulla scalinata che porta al paese: il gestore idrico Gaia ha infatti assicurato che i cantieri ripartiranno a breve "con l’obiettivo di rinnovare i sottoservizi presenti, assieme ai lavori di rifacimento della strada da parte del Comune". Questo all’esito di un incontro che si è svolto martedì mattina tra i tecnici di Gaia, il direttore lavori del Comune e la ditta esecutrice. Il confronto ha avuto esito positivo e a seguito dei passaggi organizzativi necessari è stato stabilito che l’intervento riguardante la sostituzione della rete acquedotto e fognaria prenderà il via entro breve, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie.

"Apprendo con favore la comunicazione con cui Gaia annuncia che riprenderà a breve gli interventi a Canevara – sottolinea il sindaco Francesco Persiani - al fine di rinnovare i sottoservizi e permetterci di ultimare i lavori del rifacimento del manto stradale, che i cittadini ci chiedevano da tempo. Ho seguito da vicino la vicenda e ringrazio Gaia per avermi tenuto costantemente aggiornato ed essere stata reattiva alle mie sollecitazioni". L’intervento riguarda la sostituzione di 90 metri lineari di infrastruttura acquedottistica, in luogo di quella esistente ormai vetusta. Per quanto riguarda la fognatura invece è prevista la sostituzione di 9 chiusini e la formazione di 3 nuovi pozzetti.