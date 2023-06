Gaia premia gli alunni del concorso sull’acqua

Cecilia è rimasta senza acqua in casa? E adesso come si fa? Ciò che succede quando l’acqua non scorre dal rubinetto lo hanno ben spiegato i bambini della classe 4B della scuola primaria Marina a Massa, autori di un testo che ha partecipato al concorso “Gaia 2030 per la scuola” promosso dal gestore idrico. Ieri mattina la vicepresidente di Gaia Michela Consigli insieme al sindaco Francesco Persiani hanno fatto visita alla scuola e premiato studenti e insegnanti della primaria. "E’ stato un piacere recarmi alla scuola primaria di Marina di Massa - I.C. Massa 3, per premiare la classe 4B – ha detto Persiani – Il loro testo è stato selezionato nel concorso promosso da Gaia: ho trovato davvero una classe di bambini e bambine molto attenti e preparati. Hanno saputo redigere una bella riflessione sull’importanza dell’acqua. Complimenti a loro, alle loro insegnanti e alle famiglie che li sostengono. Infine un ringraziamento a Gaia che continua ad essere vicina alle scuole e a trasmettere messaggi positivi a tutela del pianeta". "Vogliamo contribuire – ha detto Michela Consigli – al raggiungimento del target dell’agenda che mira alla diffusione tra gli studenti della conoscenza e delle competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile. Abbiamo cercato di coinvolgere le scuole per riflettere insieme sull’importanza dell’acqua e su quali comportamenti tenere per preservare il pianeta". Tutti i bambini delle scuole del territorio gestito partecipanti hanno ricevuto la borraccia Marina e il libro “Acqua in Mente”. I racconti sono su www.gaia-spa.it e sulla pagina Facebook di Gaia.