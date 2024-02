Gaia, le perdite sull’acquedotto: "Riparazioni per milioni di euro"

Per ‘tappare’ i buchi nella rete Gaia spende ogni anno milioni di euro. E’ la denuncia firmata da Unione Popolare. "Le perdite dell’acquedotto sono poco quantificate ma le riparazioni alla rete nel 2022 hanno richiesto esborsi per oltre 4 milioni di euro e 1,8 milioni nel primo semestre 2023. Soldi che entrano nella bolletta che ognuno di noi paga, senza considerare che quelle perdite d’acqua costano alla collettività. Gaia – sostiene UP – paga il flusso alla sorgente, mette il costo in bolletta ma poi l’acqua non arriva mai all’utente. Aggiungiamo il continuo disagio per i lavori di riparazione che spesso avvengono lungo il solito tratto, riparazioni che forse richiederebbero interventi più strutturati, con il ripristino dell’asfalto non proprio a regola d’arte. Infine il danno ambientale, in un contesto climatico in cui la siccità è diventata una costante delle nostre stagioni estive e non solo". Criticità che per Unione Popolare richiedono un ripensamento del modello economico e finanziario che punta al recupero totale dei costi e quindi "scarica sull’utente finale le criticità strutturali della gestione del servizio idrico", invitando a "un piano pubblico di efficientamento della rete degli acquedotti che venga caricato sulla fiscalità generale e non sulle bollette. Oggi ogni investimento fatto in questo ambito è di fatto una tassa che colpisce più i poveri che i ricchi, contro ogni dettato Costituzionale".