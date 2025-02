Gaia: "Le acque sono monitorate e sicure. Controlli in corso"

Le analisi effettuate per conto di Gaia dai laboratori accreditati per l’esame sui PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) confermano la massima sicurezza delle acque distribuite. Lo assicura il gestore idrico dopo l’allarme lanciato da associazioni e comitati ambientalisti. "Il monitoraggio specifico, relativo alla presenza di PFAS, è stato avviato da Gaia negli ultimi mesi del 2024 – spiega la società –, iniziando dagli acquedotti di maggiore rilevanza e proseguendo progressivamente su tutto il territorio servito. In tutto sono stati eseguiti finora 23 prelievi, tutti ampiamente sotto i limiti previsti dalla normativa non ancora in vigore. Gaia Spa si impegna a mantenere elevati standard di qualità e a proseguire con controlli rigorosi per tutelare la salute dei cittadini e la qualità del servizio offerto. La campagna di controllo dei PFAS continuerà nei prossimi mesi, a solo scopo di garantire la massima attenzione e prudenza e cura del benessere dei cittadini".