Gaia: 43 milioni di investimenti Aumento record

Buoni i risultati di bilancio 2022 di Gaia spa. L’assemblea dei soci ha approvato l’esercizio della società con un positivo di oltre un 1 milione di euro. Nel suo intervento, il presidente Vincenzo Colle ha evidenziato il trend in forte aumento degli investimenti: "Abbiamo accelerato anche in risposta a sfide enormi come i cambiamenti climatici: nel 2022 Gaia ha realizzato interventi per 43 milioni di euro rispetto ai 27 milioni del 2021. I fondi del Pnrr contribuiranno nei prossimi mesi a dare ancora impulso a questa tendenza già positiva: nel 2022 ricordiamo che il nostro progetto WaDis per la digitalizzazione delle reti e la riduzione delle perdite ha ottenuto l’assegnazione di oltre 25 milioni di euro a fondo perduto, piazzandosi al terzo posto nella graduatoria nazionale". Resta forte la spinta dell’azienda anche verso l’adozione di politiche sociali.