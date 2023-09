Gabriel, morto a 16 anni dopo la caduta dall’Apecar. Comunità sconvolta, donati gli organi

Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), 9 settembre 2023 – Era felice quando giocava a calcio. Uno sport che praticava da quando aveva sei anni, con gli amici e con estrema passione. Oggi tutti i suoi compagni di squadra, ma anche giovani di squadre contro cui ha giocato, lo piangono e ne tracciano un ricordo indelebile. Era un ragazzino allegro, sempre sorridente e disponibile, biondo e con dolci occhi azzurri. Villafranca è ancora sconvolta per la morte del 16enne Gabriel Alibeaj, rimasto coinvolto in un drammatico incidente poco prima della mezzanotte di martedì, mentre stava rientrando a casa.

Martedì sera si trovava con gli amici, a Filetto, erano tutti assieme come capitava spesso, a ridere e scherzare, a parlare dell’imminente inizio della scuola. Tra pochi giorni avrebbe cominciato la terza superiore, a Pontremoli. Quella che sarebbe dovuta essere una serata come tante, purtroppo si è trasformata in tragedia, proprio nel momento del ritorno a casa. Pare che due ragazzini siano saliti sull’apecar di uno di loro e Gabriel dietro, nel cassone. Vicino casa, forse mentre scendeva, il giovane è caduto a terra, battendo violentemente la testa. E’ stato un attimo, fatale, che gli è costato la vita, a soli 16 anni.

La situazione è subito sembrata molto grave, con un trauma cranico importante, tanto che è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Cisanello di Pisa, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Ha lottato per la vita per quasi due giorni, ma poi si è spento, lasciando nel dolore più profondo il padre, Altin, la madre Imelda e la sorellina Chiara. La famiglia si è chiusa fin da subito nel silenzio, ha chiesto preghiere per il figlio, strappato alla vita troppo presto. Nella disgrazia i genitori hanno comunque trovato la forza per donare gli organi di Gabriel, così da salvare altre persone ammalate e in difficoltà, un ultimo dono del giovane ‘angelo biondo’, come lo hanno definito gli amici della società Lunigiana Pontremolese 1919. Qualche settimana fa ne avevano parlato benissimo, definendolo tra i protagonisti assoluti della stagione appena finita.

Il mondo del calcio si è fermato, niente allenamenti e niente partite, il suo sogno di diventare calciatore si è infranto troppo presto. Tanti messaggi di cordoglio arrivati dall’Ac Montignoso, dalla San Marco Avenza, dall’Asdc Ceparana Calcio, da tutta l’Asd Mulazzo, dalla Villafranchese, che lo ha ricordato con una foto di gruppo in un momento felice di alcuni anni fa, insieme ai suoi compagni di squadra di quello sport che tanto amava e che fin da piccolo lo ha visto protagonista.

Il cordoglio è proseguito anche ieri, i genitori dei ragazzi hanno origini albanesi, ma vivono a Villafranca da tanti anni e sono molto conosciuti. E’ stato il papà, giovedì pomeriggio, a confermare quello che nessuno avrebbe voluto sentire, la morte del figlio, chiedendo una preghiera per la sua anima. Per dargli l’ultimo saluto bisognerà aspettare l’autopsia, probabilmente i funerali si svolgeranno la settimana prossima. Impossibile trovare le parole giuste, ma tanti amici hanno voluto dimostrare il proprio affetto nei confronti della famiglia. "Vi siamo vicini in questo momento di estremo dolore e tristezza – ha scritto un’amica – un grande abbraccio al papà, alla mamma e alla sorellina. Le nostre preghiere sono rivolte al vostro ragazzo che veglierà su di voi".

"Sei unico Altin – ha aggiunto un’altra amica, rivolta al papà – hai una forza incredibile, ti sono vicina col cuore. Che il Signore riesca a donarvi rassegnazione". "Non ci sono parole per una disgrazia così grande – ha scritto un amico –. Ora Gabriel vi sorride da lassù e protegge la vostra bella famiglia".