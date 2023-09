Gabriel, il mondo del calcio in lutto Rinviata Pontremolese-San Marco

La tragica scomparsa del giovane Gabriel sta commuovendo anche tutto il mondo del calcio, sport praticato dal ragazzo, e in particolare ha lasciato un grandissimo vuoto nella società dove militava, la LunigianaPontremolese. Era impossibile per il sodalizio biancazzurro pensare di giocare una partita di calcio in queste ore, con la morte ancora nel cuore. Per questo la dirigenza ha chiesto e ottenuto dalla San Marco Avenza di rimandare la gara di ritorno del primo turno della Coppa di Promozione che era programmata per domani Il match si sarebbe dovuto giocare alle ore 15.30 allo stadio dei Marmi di Carrara. Il club avenzino è venuto immediatamente incontro alla richiesta dei colleghi lunigianesi unendosi al loro cordoglio per la terribile perdita patita. Giovedì sera è stata inviata una lettera congiunta in Federazione e già ieri mattina è arrivato l’ok del comitato regionale. La partita verrà recuperata mercoledì 27 settembre alle 20.30. Per quella data dovrebbe tornare disponibile il campo della Covetta. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata.