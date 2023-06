Gabbani a casa, caccia ai biglietti Una vendita straordinaria in città

Uno speciale punto vendita estemporaneo dei biglietti di Francesco Gabbani in Carrara “Finalmente a casa” il concertoevento che il cantante terrà il 9 settembre al Carrarafiere di Marina di Carrara. Verrà allestito lunedì, alle 11.30, in piazza d’Armi,, in prossimità del Palco della musica, per venire incontro alla grande richiesta dei carrarini di avere un punto vendita in città dove acquistare i biglietti cartacei. Gli organizzatori dell’evento di Francesco Gabbani hanno deciso di posizionare un banchetto dove sarà possibile acquistare i tagliandi del concerto per qualche ora. E annunciano anche sorprese. L’evento del 9 settembre non sarà solo un concerto come gli altri o una delle date del tour estivo che farà ma qualcosa di diverso e di speciale che Gabbani sogna di pianificare da anni.

Un vero evento dove celebrare assieme il compleanno dell’artista, con una serata musicale dal sapore esclusivo. E’ la ragione per cui è stata scelta una location capace di accogliere al meglio una grande quantità di persone in un grande spazio in cui verranno allestite aree di ristoro sul modello di grandi festival internazionali dove Gabbani conta di radunare tutto il suo pubblico coinvolgendo i suoi concittadini e di poter dare, nel tempo, una continuità e una cadenza fissa periodica. L’allestimento prevedrà un grande palco e il concerto radunerà una formazione arricchita, una scaletta appositamente studiata per l’occasione, una produzione scenografica e una scrittura dello storyboard a sé santi.

La scelta di fare un concerto a Carrara ha per Gabbani un significato speciale: rappresenta il cementare ulteriormente il senso di appartenenza alla sua città, unita al desiderio di festeggiare lo scorrere del tempo assieme ai suoi supporters, che per lui sono una famiglia, da accogliere nel luogo che per lui è casa. L’impegno di Gabbani sarà anche quello di generare un indotto, ovvero una ulteriore ricaduta positiva sul territorio, per la qual cosa gli organizzatori stanno lavorando con più attori locali. Francesco Gabbani in Carrara è prodotto da Artist First e i biglietti sono disponibili in prevendita.