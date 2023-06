Futuro del clima, premiato il progetto di Giulia

Giulia Eschini, classe V A liceo classico, chiude la serie dei brillanti risultati conseguiti da alcuni studenti del Liceo Repetti in gare nazionali: ha vinto il primo premio nel concorso di comunicazione e creatività sul tema dei cambiamenti climatici, organizzato dal Cirsec (Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio degli Effetti del Cambiamento Climatico Università di Pisa). L’iniziativa rientra tra quelle proposte per l’Orientamento in uscita degli studenti del Montessori-Repetti, guidato dalla preside Alessandra Carozzi ed è rivolta agli allievi delle classi quinte. Il premio per Giulia è l’iscrizione gratuita per l’anno accademico 2023-2024 a un qualsiasi corso di laurea dell’Università di Pisa. "All’inizio non ero completamente convinta di partecipare – spiega la studentessa del liceo Repetti – ma volevo far sentire la mia voce su un tema che è così importante e attuale. Dopo averci riflettuto ho deciso di partecipare alla sezione Narrativa a tema, vista la mia propensione per la scrittura, realizzando un racconto per far riflettere, senza essere malinconico o disperato".

"Il titolo è ’Preludio della speranza’ e il tema principale è proprio la speranza, che vive nel cuore del protagonista, Cosmo, ma che vive anche in molti ragazzi. Credo sia stata un’esperienza formativa importante e sono felice di aver riscontrato durante la premiazione così tanta attenzione a questo tema anche da tutti i ragazzi – conclude Giulia Eschini – Ringrazio la scuola per avermi dato questa opportunità e il Cirsec per aver organizzato il concorso". Ringrazia poi i ragazzi che se ne sono interessati: "Onorano il protagonista del racconto".