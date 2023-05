Futuri odontotecnici in gara Pontremoli ospita 26 istituti La gara al Teatro della Rosa

Si è svolta al Teatro della Rosa di Pontremoli la gara nazionale per studenti del quarto anno degli istituti professionali ad indirizzo odontotecnico. A vincerla è stato Luca Barral dell’Istituto Cigna Baruffi Garelli di Mondovì, la secondo posto si è classificata Diana Ascione dell’Istituto Fermi-Da Vinci di Empoli e al terzo Amina Tabib dell’Istituo Gandhi di Besana (Mi). Lo scorso anno la gara era stata vinta dalla studentessa del Pacinotti Belmesseri Laura Gentile, risultata la migliore dei partecipanti a livello nazionale. Da giovedì a sabato quindi a Pontremoli sono arrivati gli studenti di 26 istituti odontotecnici provenienti da tutta Italia e nei tre giorni del concorso hanno avuto occasione di visitare la città. La gara, a cui in questa occasione non potevano partecipare studenti della scuola organizzatrice, si è articolata in due prove: una scritta della durata di due ore e una pratica della durata di cinque ore. Il primo giorno la prima prova era strutturata sulle materie di scienze dei materiali dentali, anatomia-gnatologia, inglese,rappresentazione grafica e modellazione odontotecnica con domande a risposta chiusa. Il secondo giorno, la prova ha previsto la realizzazione in cera di un caso pratico tratto dalla realtà produttiva. " E’ stata l’occasione per riassumere le opportunità che il Ministero offre per gli istituti professionali - ha detto la dirigente scolastica dell’ Istituto Pacinotti Belmesseri Lucia Baracchini -. Gli studenti che hanno partecipato al momento finale hanno potuto relazionarsi non solo con i colleghi e docenti di altri istituti, ma anche con amministratori di aziende importanti del settore dentale. Il mondo del lavoro sta veramente cercando di intercettare queste competenze. Le scuole che hanno partecipato sono venute da tutte le parti d’Italia, le più lontane dalla Sicilia e hanno immediatamente messo in mostra la capacità di fare gruppo. Occorre cercare di diffondere il valore profondo degli istituti professionali che diventano un aggancio nel mondo del lavoro. E’ stata sottolineata anche la necessità della specializzazione". La preside ha ringraziato tutti i docenti ed in particolare il professor Stefano Rubini del Pacinotti Belmesseri che ha coordinato l’organizzazione del gara nazionale a Pontremoli.

Natalino Benacci