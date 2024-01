Fusioni, il personale dice "no". Spettro dei tagli per docenti e Ata

Le assemblee del personale scolastico che aderisce alla Uil Scuola hanno detto “no“ agli accorpamenti scolastici perché dimensionamento significa praticare tagli sul personale Ata e sugli insegnanti. Attualmente tra gli istituti che col prossimo anno scolastico saranno unificati nella provincia di Massa Carrara sono il Bonomi di Fosdinovo col Moratti di Fivizzano, altri 3 sul territorio regionale.

Neanche quanto deliberato dalla Regione in merito alla scelta delle quattro scuole da dimensionare (conseguente al decreto milleprororoghe che riduce gli accorpamenti) per il sindacato Uil Scuola risulta condivisibile, perché il risultato finale è l’accorpamento degli Istituti con meno alunni. Poi nelle assemblee sindacali è emersa la perdita di alunni verso altre istituzioni scolastiche, anche fuori regione e "la conseguente perdita di personale nel corso degli anni e impoverimento sostanziale di tali aree montane. Dimensionamento vuol dire tagli, prima di personale Ata, poi di docenti. Difficoltà nella gestione delle scuole e dei plessi, in alcuni casi collocati a distanze considerevoli e con specificità di indirizzi che dovevano portare alla loro salvaguardia e non all’accorpamento", aggiunge. Per Romanelli non era nemmeno necessario procedere al dimensionamento in quanto la tabella A del decreto per il 2024/25 quantifica 455 autonomie in luogo di 470 attuali. Ma il risultato della suddivisione del numero di alunni per la Toscana (pari a 452.563 secondo dati dello stesso Ministero) per il quoziente di 961, così come prevede il comma 5 dell’art. 1 del decreto è invece 470,9. Quindi in regola senza provvedimenti da prendere. Tanto che la Uil aveva presentato ricorso al Tar contro il decreto ministeriale relativo al dimensionamento dove si evidenziava che i tagli in Toscana, ancora richiesti dal Ministero, erano già stati attuati in maniera sufficiente. "Inoltre si dimentica - commenta Romanelli - che la normativa imponeva anche tutta una serie di criteri tra i quali la salvaguardia delle scuole in Comuni montani e persino negli Indirizzi per le strategie territoriali nelle aree interne della Toscana, approvati dalla Regione. Con sole quattro scuole questi criteri, come sostenuto da Uil Scuola nel tavolo tecnico, si potevano rispettati".

Negli accorpamenti vengono richiamati gli ambiti territoriali della legge 107, non previsti dal decreto interministeriale e che pertanto si inquadrerebbero in una scelta anacronistica della Regioni " Utilizzando questo - conclude il segretario - il risultato è l’accoppiamento di plessi scolastici lontanissimi ad oltre 50 minuti di auto e irraggiungibili dai mezzi pubblici. Una situazione paradossale ma sulla delibera della Regione stiamo predisponendo un ricorso".

Natalino Benacci