Fusione al Cermec, ’ni’ della Cisl: "Non sulla pelle dei lavoratori"

Ben venga la fusione per incorporazione di Asmiu e ramo ambiente di Nausicaa in Cermec a patto che questo non vada a discapito dei lavoratori e che la futura governance della nuova Società operativa locale (Sol) in seno a RetiAmbiente non venga ‘ceduta’ in un pacchetto unico a Ersu e alla Versilia. Sono queste le carte che mette subito in tavola il segretario Fit Cisl, Luca Mannini, sul recente documento di intenti fra Comuni di Massa e Carrara, gestore di area vasta RetiAmbiente e Ato Toscana Costa.

"Gli indirizzi di Ato Toscana Costa e di RetiAmbiente sono quelli di arrivare a una razionalizzazione delle Sol – afferma Mannini – per rendere più snella la struttura piramidale del gruppo e operare con economie di scala che concilino obbiettivi quali la diminuzione della Tari, l’ottimizzazione del servizio, nonché un miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Prima di avallare l’operazione pensiamo sia bene fare il punto sulla situazione, chiedendo un coinvolgendo ufficiale anche delle organizzazioni sindacali, perché molte volte ciò che appare sulla carta una cosa positiva poi nei fatti non lo è affatto, in particolar modo per quanto riguarda i dipendenti".

La Fit Cisl attende un piano industriale completo per capire tutte le operazioni di aggregazione ricordando che le società territoriali hanno ancora problemi da affrontare: "Asmiu – dichiara Mannini – ha seri problemi di sede visto che quella attuale in via dei Limoni non risponde più alle attuali esigenze aziendali. Il porta a porta ha permesso, con un bilancio attivo, di incrementare notevolmente il personale che però si ritrova con spogliatoi e servizi igienici non più adeguati. Nausicaa deve ancora scorporare il settore igiene ambientale e, a quanto ci risulta, è alle prese con uno ‘sfratto’ di sede. Auspichiamo non ci saranno ripercussioni negative sul personale".

C’è da capire poi altre cose sul futuro: è vero che RetiAmbiente sembra essersi fatta carico delle bonifiche, indispensabili per realizzare poi il digestore, con un investimento complessivo fra le due fasi che a questo punto si avvicina a 50 milioni di euro, 11 di bonifiche e interventi collaterali, oltre 36 milioni per il biodigestore. Allora "è importante capire chi sarà alla guida della nuova società – conclude Mannini –. Bene l’attuale Governance di Cermec ma la paura più volta espressa è che quanto si stia delineando non siano le basi per la costituzione di una Sol Provinciale forte sul territorio ma le basi per la costituzione di una Sol ApuoVersiliese dove a nostro avviso la parte del leone sarebbe ad appannaggio della Versilia. Nel merito aspettiamo assicurazioni e certezze da parte della proprietà".