Svaligiata la villa di un imprenditore: rubati soldi e gioielli per 30mila euro

Fivizzano (Massa Carrara), 9 aprile 2023 – Svaligiata una villa, colpo da 30mila euro. Brutta sorpresa quella che, alla vigilia di Pasqua, è stata riservata alla famiglia di un imprenditore molto conosciuto in Lunigiana, dove per altro opera.

La villa dove la famiglia in questione vive è stata infatti presa di mira da ignoti malviventi che, molto probabilmente monitoravano gli spostamenti dei padroni di casa. I ladri infatti hanno colpito esattamente quando i proprietari si erano dovuti assentare dall’abitazione per loro esigenze personali.

Il fatto è avvenuto mercoledì scorso nella frazione di Rometta, nel comune di Fivizzano, un paese attraversato dalla statale 63 del Cerreto, un’arteria notoriamente trafficata giorno e notte da auto e mezzi pesanti diretti sia nel versante della Garfagnana che nella Lucchesia, ma soprattutto via di collegamento con Reggio Emilia e la Pianura Padana.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero riusciti a penetrare nella villa dalla parte opposta della statale, dove l’immobile confina con una zona boscata, e dove non è possibile avvistare qualcuno che vi transiti.

Dopo aver fatto saltare il vetro di un infisso, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno dell’abitazione andando, a quanto sembra, sul sicuro nel fare razzia.

Pare, infatti, che si siano concentrati in certi luoghi dell’abitazione dove erano presenti oggetti di valore. La villa dell’imprenditore confina con altre abitazioni, ma a quanto pare nessuno avrebbe udito nulla nè visto persone sospette.

I malviventi avrebbero quindi messo le mani su una certa somma di denaro trovata in casa, impadronendosi anche di oro e gioielli. Il bottino messo a segno sarebbe di un importo elevato, si parla infatti di un colpo da ben 30mila euro. Un furto preparato con cura a tavolino.

Sul posto, appena dato l’allarme, si è portata una pattuglia dei carabinieri di Fivizzano per i rilievi del caso e per ascoltare le testimonianze. I militari dell’Arma, al comando del maresciallo Panzanelli, hanno iniziato le loro indagini al fine di dare un volto e un nome ai ladri.

Non è escluso che si tratti di una banda che arriva da lontano ma neppure che qualcuno dei malviventi possa essere del posto, così come che i ladri vengano da fuori ma che siano stati ’aiutati’ da gente del luogo. Al momento non si esclude alcuna possibilità.