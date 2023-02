Furto sventato dai carabinieri Tre denunciati con foglio di via

Ottimi risultati ottenuti nel corso del servizio di controllo del territorio predisposto nella giornata di ieri dal Comando provinciale carabinieri di Massa Carrara con lo specifico compito di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio in tutto il territorio della provincia. Infatti, quasi allo scoccare della mezzanotte, i militari del Norm della compagnia dei carabinieri di Massa notavano due giovani che, con fare sospetto e cercando di coprire il capo utilizzando i cappucci delle felpe, si aggiravano lungo la recinzione di una nota rivendita di auto locale e scrutavano verso l’area utilizzata per l’esposizione di numerose vetture. Il tempestivo intervento dei militari permetteva di

identificare i due giovani, accertando essere di nazionalità rumena e gravati da specifici precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e il furto dei catalizzatori dei veicoli. I successivi controlli permettevano di rinvenire, nelle loro disponibilità, diversi seghetti elettrici e altro materiale atto al compimento dei furti dei catalizzatori.

Al termine degli accertamenti i due venivano denunciati alla Procura con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e oggetti atti allo scasso. In considerazione dei diversi precedenti penali e di polizia accertati e dell’acclarata pericolosità sociale denotata dai due prevenuti, recentemente deferiti per il medesimo reato anche in un comune limitrofo, i due giovani venivano proposti al Questore per l’adozione della misura di prevenzione del “foglio di via obbligatorio” dalla provincia, affinché gli venga intimato di lasciare il territorio del provinciale senza potervi far rientro per i prossimi 3 anni.

Il furto dei catalizzatori dei veicoli rappresenta un fenomeno criminale in continua evoluzione, dovuto della presenza nelle marmitte di metalli rari quali il platino, il palladio e il rodio, che vengono considerati particolarmente preziosi e remunerativi.