Furto odioso a oncologia. Rubati casse, mixer e microfoni

Non potranno assistere ai concerti i pazienti di oncologia perché qualcuno ha rubato gli strumenti. Sono entrati nel reparto facendo razzia del materiale destinato agli spettacoli dell’associazione ‘Donatori di musica’, non si sono fatti scappare niente a parte il pianoforte.

C’è amarezza all’ospedale delle Apuane, qualcuno è stato in grado di sottrarre materiale destinato a fare del bene a chi è malato. I ladri non hanno lasciato traccia, dietro di loro solo l’incognita dei concerti in programma. Un piccolo stanzino dove venivano custoditi "aperto da qualcuno - riferisce il direttore di oncologia e segretario dell’associazione, Andrea Mambrini - che ha portato via l’intero impianto di amplificazione con due casse, un mixer, quattro microfoni e tutti i cavi di collegamento, materiale che c’era stato donato. Ora noi non abbiamo più modo di amplificare la voce e i suoni dei musicisti, non sappiamo come fare per i concerti che abbiamo in programma". Gino Paoli, Danilo Rea, Fiorella Mannoia, Dolcenera, la Premiata Forneria Marconi, Marco Masini, Renzo Arbore, Aleandro Baldi, Franco Fasano, Stefano Bollani, Paola Turci, il trombettista Jazz Enrico Rava sono alcuni degli artisti che hanno calcato il palco di oncologia. Ma anche scrittori come: Dario Vergassola, Gioele Dix, Sergio Rubini, Marco Malvaldi e Tullio Solenghi, proprio lui ha chiuso l’ultimo spettacolo, quello di mercoledì scorso. "Dopo Solenghi abbiamo fatto ieri lo spettacolo con un soprano, ed è lì che ci siamo accorti del furto - prosegue Mambrini -. Sono entrato nello stanzino e non c’era più niente. Fortunatamente il soprano non doveva essere amplificato, bastava l’accompagnamento con il pianoforte". Il fatto non deve passare inosservato così il direttore di oncologia specifica che "verrà sporta denuncia perché questo è una gesto vergognoso".

Patrik Pucciarelli