Furto e spaccio Coppia nei guai

Non bastava il reato di furto ma hanno voluto aggiungere anche la detenzione di droga ai fini di spaccio. La coppia era finita nel mirino degli agenti del commissariato di polizia di Sarzana dopo la denuncia che era stata presentata dal proprietario dell’Hotel Sant’Andrea al quale era stato sottratto il bancomat in ufficio. Adesso l’uomo è finito in carcere a Massa mentre la compagna è agli arresti domiciliari. La coppia diitaliani, S.M e P.A. sono stati rintracciati "grazie" alla leggerezza con la quale hanno utilizzato il bancomat consentendo così agli investigatori di identificarli e denunciarli a piede libero. Ma i poliziotti hanno avuto l’intuizione giusta richiedendo alla Procura della Repubblica l’autorizzazione alla perquisizione domiciliare della coppia residente a Albiano Magra.

Nell’abitazione della coppia sono stati rinvenuti 12 grammi di cocaina che stavano per essere nascosti dentro al bidone dei rifiuti. Da una più accurata ricerca è stato ritrovato un bilancino di precisione e 12 grammi di sostanza utilizzata per il "taglio" della droga. I due ultra cinquantenni sono stati arrestati per detenzione. L’uomo, P.A. pluripregiudicato e già sottoposto all’affidamento in prova è stato poi tradotto in carcere su richiesta avanzata dal commissariato di Sarzana al magistrato di sorveglianza del Tribunale di Massa mentre la compagna resta ai domiciliari.

m.m.