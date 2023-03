Furto di cani di razza Una donna alla sbarra

E’ iniziato ieri mattina in Tribunale a Massa il processo alla signora accusata di essere complice del furto di due cani di razza. Una storia complicata, che all’inizio vedeva coinvolte altre due persone ma queste ultime hanno patteggiato una pena lieve uscendo così dal processo. La signora invece, difesa dall’avvocato Paolo Bertoncini, ha deciso di affontare il rito ordinario. Ma ricapitoliamo i fatti. La donna vede, nel recinto attiguo ad una casa non lontano dalla sua abitazione, due cani dogo, razza pregiata originaria dell’Argentina. A suo parere non sono accuditi nel modo giusto e stanno soffrendo, così chiama le guardie zoofile. A quanto pare dopo qualche tempo arrivano in due che entrano nel recinto e portano via i cani. Dopo qualche tempo arriva anche il padrone, vede che i suoi animali non ci sono più e parte la denuncia. Le due “guardie“ hanno patteggiato, la signora invece ha fatto una scelta opposta. Vuole l’assoluzione piena. Sarà il giudice a stabilire chi ha ragione e chi torto.