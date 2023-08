Furto a Fivizzano: Sparito Zainetto con Ori di Famiglia

Nello zainetto che l’ancora misterioso ladro si è portato via in un pubblico esercizio della Valle del Lucido c’erano tutti i gioielli di famiglia del titolare. Periodo di ferie, a casa non restava nessuno e allora l’uomo, proprietario di un pubblico esercizio in una delle frazioni della valle del Lucido, aveva pensato bene di portare con sé, riposti in un capace zainetto, gli oggetti di valore e gli ori di famiglia di solito custoditi nella cassaforte in casa. Già negli anni trascorsi il commerciante aveva subito furti in casa e lavorando fino a tarda notte, si era sentito più tranquillo portando nel portare con sé i preziosi.

Ma qualche giorno fa, mezzanotte già passata, servendo alcuni clienti ha lasciato per un attimo incustodito il prezioso zainetto. E’ bastato quell’attimo: qualcuno si è impadronito della borsa con grande destrezza, è uscito dal locale ed è sparito. Si sospetta che il ladro avesse preparato il colpo e abbia aspettato il momento giusto per metterlo a segno. Quando il commerciante siè accorto del furto era ormai tardi. Sparito lo zainetto con tutto il suo contenuto: ricordi di famiglia in oro ed orologi, fra cui un “Armani” a edizione limitata per i dipendenti. Al mattino lo zainetto, con documenti e carte lasciate dal ladro, è stato ritrovato da alcuni cittadini in piazza Sasi di Monzone ed è stato restituito al legittimo proprietario. Nessuna traccia invece degli oggetti di valore. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Monzone che ora indagano.

Roberto Oligeri