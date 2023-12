Furti in zona Fossone. C’è la chat dei cittadini

Una chat per salvaguardarsi dai topi di appartamento. Si chiama ‘Occhi aperti per furti a Carrara’ e l’hanno creata alcuni cittadini stanchi dei continui raid dei ladri nei loro appartamenti. La chat ha lo scopo di raccogliere segnalazioni, persone sospette, movimenti strani e tutto quello che possa essere riconducibile alla presenza di malintenzionati nelle vicinanze delle abitazioni. L’iniziativa sta riscuotendo parecchie adesioni e nel giro di pochi minuti ha visto l’iscrizione di oltre cento persone. Questo dimostra quanto i cittadini siano in ansia per il timore di visite inaspettate, e poter segnalare qualche evento fuori dal normale e condividerlo con un ampio numero di persone diventa una rassicurazione. In questi giorni i furti sono aumentati, complice il fatto che in tanti stiano fuori casa per molte ore per acquistare gli ultimi regali di Natale.

L’ultimo furto in abitazione risale alla giornata di ieri in via Monteverde a Fossone, una zona da sempre prediletta dai malviventi per le numerose abitazioni isolate. Ma visite inaspettate si sono registrate un po’ su tutto il territorio, e molte si sono verificate in orari pomeridiani o in prima serata, quando ancora le persone sono sveglie o frequentano i locali condominiali. Uno degli ultimi episodi eclatanti si è registrato ad Avenza poco dopo le 21,30. I ladri hanno rubato da un’auto le chiavi di casa di un appartamento tra la Centrale e la Doganella mentre il proprietario era a cena fuori lontano da Carrara, e poi a colpo sicuro sono entrati in casa sua portandosi via una fuciliera.