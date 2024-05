Furti e vandalismi a scuola. Lettera dei bambini ai ladri

ALBIANO MAGRA

Sono entrati nella scuola elementare dopo aver sfondato la porta d’ingresso. Ancora una volta. Poi hanno fatto razzia e danni senza rispetto alcuno: si sono portati via un microscopio digitale, hanno aperto cassetti e armadi sperando di trovare oggetti di valore, hanno forzato la macchinetta del caffè per prendere gli spiccioli nella cassetta, hanno tentato anche di aprire l’armadio blindato ma non ci sono riusciti. Chissà se è stata la rabbia per il sospetto di aver lasciato magari qualcosa di prezioso dentro quell’armadio blindato o è stato solo un gesto spregevole di disprezzo per i beni altrui a spingere i ladri della scuola elementare di Albiano Magra a sporcare ovunque lanciando salsa di pomodoro contro i muri e a terra.

Hanno trovato una situazione disastrosa ieri mattina gli operatori scolastici quando hanno aperto l’edificio per preparare tutto prima dell’arrivo dei bambini. E hanno dovuto farsi in quattro per cercare di rendere la scuola di nuovo decorosa. “Maleducati”, urlano ora ai ladri gli alunni delle elementari di Albiano in una lettera che hanno voluto scrivere quando hanno saputo del raid messo a segno domenica, probabilmente durante la notte. Guidati dagli insegnanti hanno riflettuto sull’accaduto e deciso di elaborare la lettera. “Cari ladri, (cari si fa per dire)”, comincia gli alunni della seconda D della primaria. "Questa mattina, appena arrivati a scuola, le maestre ci hanno raccontato che durante la notte sono entrati i ladri – hanno scritto –. Abbiamo scoperto che ci hanno rubato il microscopio ed altre cose. Ci siamo sentiti tristi, arrabbiati, infuriati e confusi. Non riusciamo a capire come avete potuto rubare proprio a noi bambini, SIETE DEI MALEDUCATI!. Noi, al contrario, vogliamo essere gentili e ci auguriamo che ciò che ci avete rubato possa servirvi per studiare e diventare persone migliori".

Significative le riflessioni dei bambini: l’importante non sono solo gli oggetti ma il loro utilizzo che permetteva di costruire ponti verso la conoscenza e quindi formare cittadini consapevoli e rispettosi. La scuola di Albiano era già stata presa di mira lo scorso anno scolastico quando i ladri si erano portati via dei computer che servivano per l’attività didattica. Grande il rammarico dei docenti e degli alunni che durante l’anno hanno svolto percorsi di educazione civica per la corretta e rispettosa convivenza. L’accaduto è stato subito denunciato ai carabinieri.