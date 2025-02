Furti e spaccio: arrestato un uomo di 36 anni

Carrara, 28 febbraio 2025 – I carabinieri di Carrara, hanno rintracciato e arrestato un 36enne marocchino, colpito da un ordine di carcerazione del tribunale di Massa perché deve scontare 3 anni, 11 mesi e 21 giorni in carcere. L'uomo è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, di furti su auto in via Venezia a Marina di Carrara nel 2014, nonché di numerosi fatti di spaccio di stupefacenti tra Carrara e Massa tra il 2020 e il 2023. L'arrestato è stato portato al carcere di Massa.