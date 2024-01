Furti nelle abitazioni, intensificati i controlli dei carabinieri

Massa Carrara, 7 gennaio 2024 – Giro di vite dei carabinieri contro i furti nelle abitazioni. Durante le festività i carabinieri hanno potenziato i controlli in tutte le zone della città, con l’obiettivo di contrastare ogni forma d’illegalità diffusa, soprattutto i reati predatori e lo smercio di droga tra i giovani. Al setaccio dei militari dell’Arma le aree più a rischio, in particolare i quartieri dove si sono verificati più furti nell’ultimo periodo, ma nel mirino delle pattuglie sono finiti anche i principali luoghi di aggregazione, come le vie della movida, le zone commerciali e i locali notturni di intrattenimento, per assicurare un clima più sicuro e sereno per tutti.

Per garantire un’adeguata sicurezza per tutti i cittadini in un periodo sensibile come quello delle festività, i carabinieri, al comando del tenente colonnello Cristiano Marella, hanno intensificato i servizi di controllo per contrastare i furti nelle abitazioni, l’abuso di alcool e il consumo di droghe con l’obiettivo di garantire un servizio di alta visibilità attraverso una maggiore presenza di pattuglie e allontanare i malintenzionati e allo stesso tempo rassicurare i cittadini.

Sul fronte della lotta ai furti, i carabinieri di Carrara sono stati particolarmente impegnati, dopo le incursioni predatorie registrate in alcuni quartieri della città nel periodo natalizio, con bande di ladri in trasferta, che vengono da fuori regione, in treno o macchine a noleggio.

Il bilancio degli ultimi giorni è stato certamente positivo perché il numero dei furti a Carrara è rimasto contenuto, rispetto alla recrudescenza registrata a metà dicembre, che aveva fatto stare col fiato sospeso gli abitanti delle zone di Fossola e Bonascola. L’ultimo caso denunciato è avvenuto a Marina, nella zona di via Bassagrande, dove i ladri sono riusciti ad entrare in una villetta e dopo aver hanno messo a soqquadro tutte le stanze hanno portato via alcuni monili. Altri avvistamenti di persone sospette sono stati registrati sempre a Fossola, nella zona di Via Montebello e Via Tiro a segno, mentre sono stati i residenti in Via Corvenale a dare l’allarme, prima sui gruppi social di vicinato e poi ai carabinieri, che hanno concentrato nella zona sia pattuglie in divisa che personale in borghese. Sono state utilizzate fra l’altro le auto che hanno in dotazione il potente faro brandeggiante orientabile per illuminare “a giorno” anche i luoghi più nascosti. In più occasioni è stata fondamentale la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato al 112 strani movimenti di persone e di autovetture, consentendo ai militari dell’Arma di raggiungere tempestivamente la zona segnalata, mentre in altri casi si è rivelato molto utile il collegamento dell’allarme domestico alla centrale operativa, che ha messo le pattuglie in condizione di intervenire immediatamente. Fortunatamente le ultime volte si è trattato solo di un falso allarme (si ricorda che si tratta di un servizio gratuito e per eventuali informazioni riguardo la necessaria modulistica ci si può rivolgere alla più vicina caserma dei carabinieri).