“Fuori e la mobilitazione dell’arte” in un talk al Gramsci Bistrot

Un nuovo appuntamento culturale al Gramsci Bistrot di via Cavour a Carrara. Domenica 19 alle 18, il “Salotto della Pitèrè” organizza un evento curato dal centro di documentazione Aldo Mieli. In programma infatti il talk show ‘Il Fuori e la mobilitazione dell’arte’, accompagnato dalle 19 da un aperitivo con buffet. L’incontro sarà moderato da Elena Perugi e Luca Locati Luciani e avrà come ospite il professor Sergio Cortesini, professore associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Pisa. Durante la serata ci sarà la presenza di un banchetto informativo con fanzine a tematica queer, e materiali con apprfondimenti su tematiche di genere, antisessiste e Lgbtqia a cura di www.anarcoqueer.noblogs.org

Tema del talk show sarà il ‘Fuori’, acronimo di Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, che è stata una delle prime organizzazioni Lgbt italiane, e la prima ad avere una rete su scala nazionale. L’acronimo era un chiaro riferimento al Fhar francese e all’espressione inglese coming out. L’associazione pubblicò anche una rivista omonima fino al 1982.

Il talk mira ad approfondirne il portato da una prospettiva inedita, facendo luce sull’ambiente sociale di intellettuali, artisti e designer, che dettero origine al Fuori, e mostrando come in questo contesto, avanguardie artistiche e politiche rivoluzionarie o riformiste si siano alleate. Il professor Sergio Cortesini è anche studioso di aspetti politici e ideologici nell’arte e nella critica d’arte italiana e americana negli anni trenta del Novecento. Si interessa inoltre di storia dell’arte da una prospettiva queer, con anche alcune pubblicazioni sul tema.

Ma le iniziative del Gramsci Bistrot riguardano anche la musica e OGNI sabato sera torna a riproporre il “Jazz Night”: dalle 22 si può ascoltare un po’ di musica jazz dal vivo. E questo sabato oltre al maestro del sax Alberto Benicchi ci sarà Gianpaolo Bertone con il suo contrabbasso.