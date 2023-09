Fuochi d’artificio nel mirino

Mistero sui fuochi d’artificio in centro a Marina di Carrara. È successo alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì in zona movida. Qualcuno deve aver pensato di festeggiare alla ‘grande’ un compleanno facendo uno spettacolo pirotecnico in pieno centro, proprio in mezzo ai palazzi e sopra alla testa dei passanti mettendo a rischio un intero quartiere. Un episodio che ha fatto sobbalzare i residenti e che sicuramente porterà a un nuovo esposto contro l’amministrazione per il superamento dei decibel consentiti per legge. Esposto che la scorsa settimana ha comportato il silenziamento in fretta e furia della parte musicale della serata organizzata dalla Pro loco Marina e dai commercianti per dare l’addio all’estate. Una decisione presa di comune accordo dall’amministrazione e dalla Pro loco per non "esacerbare ulteriormente gli animi", come aveva spiegato l’assessore al commercio Lara Benfatto. E invece sembra che qualcuno in barba alle regole abbia festeggiato il compleanno organizzando lo show con fuochi d’artificio che scoppiavano davanti alle finestre dei residenti. Residenti che in un primo momento avevano tutti puntato il dito sui sottostanti locali, ma a smentirli è Giacomo Timbro del Bon Pro. "Sono tre giorni che qualcuno sta facendo fuochi d’artificio – dice l’imprenditore della ristorazione – Si tratta di un privato. Ci tengo a sottolineare che nessuna attività ha organizzato lo spettacolo pirotecnico e che noi esercenti è tutta l’estate che stiamo rispettando gli orari in cui fare musica". Per uno spettacolo pirotecnico non solo servono permessi ma anche l’ok di un’apposita commissione, come spiega Arturo Antonelli, comandante provinciale dei vigili del fuoco: "Devono essere autorizzati da questura e un’apposita commissione tecnica agli esplosivi – spiega – che valuta i rischi anche attraverso un sopralluogo preliminare".

AP