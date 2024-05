Funzionari amministrativi. Come candidarsi ai ruoli

Il Comune di Genova ha indetto due bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di 38 funzionari amministrativi, con il profilo professionale di esperti giuridici o esperti contabili, equamente suddivisi. Sono richiesti requisiti specifici per partecipare a entrambi i concorsi. Per gli esperti giuridici, laurea in scienze politiche o giurisprudenza o titoli equivalenti come scienze dell’amministrazione. Per gli esperti contabili laurea attinente a materie economiche. Per i dettagli, si rimanda al testo dei bandi di concorso. Entrambe le procedure concorsuali prevedono un’eventuale preselezione, in base al numero di domande di partecipazione pervenute. Le domande devono essere presentate entro il 21 maggio tramite il portale InPa per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Sullo stesso portale è possibile anche prendere visione dei bandi di concorso e degli specifici requisiti richiesti.