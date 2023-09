Fungotrek di Pratospilla, Appennino Tosco-Emiliano pronto per la stagione dei funghi

Nascono i primi funghi in Appennino e, aspettando il Mondiale dei cercatori, si parte oggi con la Fungotrek di Pratospilla arrivata alla quarta edizione. Organizzata dal Consorzio Volontario Forestale Val Cedra, in collaborazione con il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano, la manifestazione abbinerà il trekking appenninico alla raccolta del fungo porcino. Gli obiettivi della manifestazione sono favorire forme di turismo rispettose dell’ambiente e degli altri appassionati di montagna, favorire attività outdoor che rafforzino il legame uomo-natura oltre a promuovere attività fisiche outdoor che abbiano un influsso benefico sulla salute umana. La Fungo Trek di Pratospilla apre la stagione del fungo nell’Appennino tosco – emiliano e fa da prologo al mondiale del fungo che tornerà, dopo lo stop forzato per il Covid, a Cerreto laghi il 7 e 8 ottobre.