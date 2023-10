Funghi che passione a Pontremoli: convegno e mostra al Teatro della Rosa

Funghi freschi in mostra alle Stanze del Teatro della Rosa per scoprire le tante facce dei miceti. L’appuntamento è oggi alle 15 dove, dopo l’inaugurazione della prelibata rassegna prenderà il via il convegno ’Tempo di funghi’. Due eventi di grande richiamo dato il vistoso aumento negli ultimi anni, di persone che si dedicano con passione alla raccolta ed al consumo di funghi epigei spontanei freschi. Al convegno partecipano il sindaco Jacopo Ferri, Daniele Lombardi, vicepresidente Comunità del Cibo di Crinale, Ivo Poli, Presidente Associazione Nazionale Città del Castagno, Lucia Baracchini, dirigente scolastico del ’Pacinotti Belmesseri’, Francesco Verdigi, referente aziendale dell’Asl e Luca Ribolla, tecnico della prevenzione, esperto micologo Asl. Si parlerà di come gustare i funghi e come utilizzarli al meglio per la nostra salute, delle le proprietà benefiche dei funghi. e della legislazione vigente in materia e sulla tossicità dei funghi. Nella zona pontremolese dell’Appenninotra i boschi di conifere e latifoglie si trovano le migliori varietà di ’boletus’ (il mitico porcino).

E’ quindi anche un’occasione per andare a ’caccia’ di funghi dopo aver imparato come riconoscere quelli più prelibati e per gustarli nel modo migliore. La fama dei funghi del comprensorio che fa parte del fungo Igp di Borgotaro, non è solo gastronomica ma è legata alla passione dei numerosi plotoni di cercatori provenienti da ogni parte d’Italia che frequentano i boschi nei mesi di settembre ed ottobre. Così il fungo ’superstar’ diventa un simbolo trainante per il turismo che non punta solo sugli aspetti commerciali e culinari. Un tuffo molto atteso tra le prelibatezze che anima di vivacità, tradizione e gustosi sapori il territorio pontremolese sempre pronto a sottolineare le eccellenze del sottobosco. La manifestazione offre l’occasione di apprezzare non solo la buona cucina ricca di mille sapori del bosco, ma come ben sanno ormai tutti i buongustai che ogni anno si danno appuntamento qui da diverse regioni, ma anche di conoscere e ammirare il centro storico del paese e l’ambiente circostante. E in primo piano si staglia sullo sfondo da sempre la natura splendida e maestosa della vallata: boschi, torrenti e pianori. Un patrimonio per le valli che costituì nella storia il reale sostentamento alle popolazioni. La mostra rimarrà aperta domenica 9 ottobre dalle 9 alle 18.

