Fungaiolo ferito nel bosco: arriva il Soccorso alpino

Interventi ormai quasi quotidiani per il soccorso alpino da quando è cominciata la stagione dei funghi. I soccorritori della stazione di Carrara e Lunigiana sono intervenuti ieri in zona Falco a Fosdinovo per un cercatore di 64 anni che era scivolato procurandosi una distorsione alla caviglia. Era andato solo nei boschi e non riusciva più a rientrare. Il capostazione è riuscito a estrapolare le coordinate ed ha tentato di guidare il fungaiolo nell’utilizzo dell’app Maps così la squadra, insieme a personale sanitario, ha potuto trovarlo. Una volta imbarellato, l’uomo è stato trasportato in salita nel bosco con tecniche alpinistiche fino all’ambulanza.

La prevenzione degli incidenti è uno degli obiettivi del soccorso alpino che si impegna ad educare ad di un corretto approccio alla montagna. E in quest’ottica la stazione Carrara sabato organizza un incontro sulla meteorologia e la medicina di montagna. Gli operatori del Soccorso Alpino di Carrara e Lunigiana domenica sono stati però impegnati anche nella zona Filattiera per vari ciclisti caduti durante la “Castagna bike”. Soccorso un partecipante alla manifestazione scivolato dalla bici durante una salita: ha riportato escoriazioni al braccio e ad una gamba ed è stato trasportato in barella fino all’ambulanza. Nnella parte finale del tracciato è caduto un altro ciclista rimediando traumi ed escoriazioni: è stato trasportato dal mezzo del Soccorso Alpino fino a Lusignana.