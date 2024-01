Funerali di Viola, il pianto della città unita per l’addio alla 16enne

Massa, 23 gennaio 2024 – I palloncini in aria, poi tante magliette con un cuore giallo, il colore preferito di Viola Cancogna Cinquini la giovane che venerdì intorno alle 11 ha perso la vita a causa di una malattia. Era gremita la chiesa Madonna degli Oliveti per l’addio alla 16enne, "tante persone ma in particolare tantissimi ragazzi" racconta don Giorgio Introvigne. C’erano gli amici, i compagni dell’istituto Salvetti, i conoscenti, la famiglia distrutta dal dolore. Viola da quando aveva 13 anni ha dovuto fare i conti con una terribile malattia, affrontata a testa alta "aveva una forza che ci tirava su, riusciva a trasmettere tutta la sua voglia di vivere".

Così l’ha ricordata lo zio Mario Manfredi noto per l’organizzazione di attività sportive. Sua moglie è titolare dell’hotel Euromar, in via dei Salici, e lì lavora anche la mamma di Viola, Monica Cinquini. Lei insieme al compagno Davide Ricci non riescono a parlare, il dolore è troppo forte. Viola frequentava la classe seconda dell’indirizzo servizi commerciali, lo ha fatto fino a quando la malattia glielo ha permesso, "ma lei continuava a progettare il suo futuro - sempre le parole dello zio - perché aveva tanta voglia di vivere. Voleva intraprendere il ramo del marketing combattendo per guarire". Così ieri l’omelia celebrata dadon Giorgio si è conclusa con tre domande: "Potrà questo dolore passare? Potrà Viola rivivere? Potranno i suoi cari riabbracciarla?". Si interroga il parroco "di fronte al mistero doloroso della morte di Viola".

A piangere la sua scomparsa anche il fratello Davide Cancogna di 4 anni più grande. "Da quando le è stato diagnosticato il male i medici ci hanno detto che la percentuale di guarigione era bassa, un colpo per tutti - ha raccontato lo zio -. Nonostante questo, lei ci ha sempre creduto, era una combattente. Aveva tanti sogni, tempo fa mi diceva che le sarebbe piaciuto aprire un negozio, metteva in gioco tutta la sua fantasia. Le piaceva leggere, si appartava con i suoi libri poi c’era la musica, colonna sonora della sua vita". Viola nell’ultimo periodo seguiva le lezioni da remoto "le piaceva studiare - ha poi concluso Manfredi -. Mi parlava con entusiasmo di quello che leggeva". La scuola sta pensando ad una raccolta fondi per l’Airc, l’associazione per la ricerca contro il cancro.