Il primo viaggio con la nuova moto, poi l’incidente mortale. Folla per l’addio ad Andrea Ussi

Carrara, 22 aprile 2025 – Finalmente era riuscito a coronare il sogno della sua vita, comprare la moto Yamaha che desiderava da sempre, ma Andrea Ussi quel bolide di appena dieci giorni non è riuscito a dominarlo. Il ragazzo ha perso la vita a Brugnato proprio sulla moto dei suoi sogni, che era finalmente riuscito ad acquistare riuscendo ad ottenere un finanziamento che avrebbe iniziato a pagare a breve. Il 22enne è sbalzato dalla moto mentre in compagnia di altri due amici stava facendo una gita fuoriporta sul passo del Bracco nel giorno della vigilia di Pasqua. Il padre Roberto si era sempre opposto all’acquisto di quel bolide da cinquantamila euro, ma Andrea non aveva sentito ragioni e una volta ottenuto il finanziamento ha comprato quella moto nera con i cerchioni rossi che da sempre alimentava la sua fantasia.

Con il padre coltivava la passione per le due ruote e per i motori, entrambi lavoravano nell’officina di famiglia di via Provinciale, da qualche tempo specializzata anche in revisioni. Il padre l’aveva aperta due anni fa dopo che il figlio si era diplomato allo ’Zaccagna’ per insegnargli un mestiere e dargli un futuro. Per tutta la giornata di ieri la salma è stata nella sala del commiato della Pubblica assistenza dello Stadio, dove sono andati a salutarlo per l’ultima volta numerosi amici e conoscenti. Un lungo via vai di giovanissimi ieri ha sfilato davantio al feretro del caro amico per l’ultimo straziante saluto.

Stamani alle 11 dopo la benedizione, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Turigliano. Una famiglia distrutta dal dolore e un’intera città in lutto per la perdita di questa giovane vita: un ragazzo d’oro con la passione per le due ruote. Lascia il padre Roberto, la madre Mavi Barattini e la sorella, oltre ai numerosi amici e parenti, che per tutta la giornata di ieri hanno sostenuto la famiglia con la loro presenza nella sala del commiato. Andrea era uno spirito libero, amava le due ruote e oltre alle moto coltivava la passione per la mountain bike, uno sport che praticava a livello professionale con performance estreme. Chi conosceva Andrea lo ricorda come un ragazzino molto tranquillo, un giovane solare sempre pronto a salutare tutti e avere una parola di simpatia per tutti: un ragazzo con un’educazione di altri tempi si potrebbe dire.

I suoi genitori sono molto conosciuti: il padre è un apprezzato meccanico mentre la madre è una delle titolari del negozio sportivo Nautica Forza 7 di Marina di Carrara. Andrea amava salire sulla sua bicicletta e spesso in compagnia degli amici andava a fare escursioni in montagna, alle cave, in campagna, persino sulle scalinate del Colombarotto: qualsiasi luogo andava bene pur di mettere alla prova le sue abilità. Purtroppo le due ruote per lui sono state fatali, e nonostante il dissenso del padre aveva voluto coronare il suo sogno di acquistare quella Yamaha, che però non si è riuscito a godere come avrebbe voluto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città suscitando rabbia e dolore per la perdita di una vita spezzata tragicamente durante una scampagnata con gli amici centauri.