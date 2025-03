Fumetti e giochi alla Imm. Parata di vip: dai comici ai doppiatori, ai disegnatori

Grande attesa per la quarta edizione di ‘Gamics Carrara’, la fiera del fumetto e della cultura pop di scena sabato e domenica a Carrarafiere. Una due giorni spalmata su 20mila metri quadrati con un ricco calendario di iniziative e ospiti come Cristina D’Avena, Maccio Capatonda, Giorgio Vanni, Giovanni Muciaccia e tanti altri. Non mancheranno esibizioni cosplay, talk su fumetti, videogiochi e cinema, oltre a un’area K-pop tutta da scoprire e adrenalinici show di wrestling.

Gamics Carrara è la manifestazione organizzata dalla società Blue Raincoat che lo scorso anno ha registrato la presenza di oltre 23mila visitatori. Non poteva mancare l’area arcade con più di 100 games cabinati tutti gratuiti. Ci saranno aree dedicate al modellismo, ai mattoncini e 120 tavoli animati da tornei, dimostrazioni, sessioni di giochi di ruolo e giochi in scatola, in collaborazione con le più importanti associazioni del territorio: ‘Ludica Apuana’, Ala, Alea, Gidierre.net, e un’area di dimostrazioni di scherma storica a cura di Ars Historica. Sarà poi possibile incontrare i disegnatori delle più importanti case editrici, richiedere loro uno sketch e ammirarli all’opera nell’area workshop.

Per sabato in programma ci sono il concerto di Cristina D’Avena, lo showcooking di Chef Hiro, ambasciatore della tradizione giapponese in Italia. A dare il via alla giornata sul palco saranno tre doppiatori straordinari: Alex Polidori, voce ufficiale di Tom Holland e Timothée Chalamet, insieme ai fratelli Alessandro (Barry Allen in The Flash) e Federico Campaiola (Colin in Bridgerton). Dopo lo show i fan potranno incontrarli nell’area meet & greet per foto e autografi.

Domenica si parte con Giovanni Muciaccia, volto storico di Art Attack, che farà vivere al pubblico un laboratorio creativo aperto a tutti, e poi spazio al doppiaggio con Flavio Aquilone e Alessio Puccio, rispettivamente Draco Malfoy e Harry Potter nella celebre saga cinematografica. Ma l’evento più atteso è senza dubbio l’intervista esclusiva con Maccio Capatonda, un vero maestro della comicità surreale. Chiuderà la giornata il live esplosivo di Giorgio Vanni, pronto a scatenare il pubblico con le sigle che hanno fatto la storia.