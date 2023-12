Fumata nera per gli accorpamenti. Enti e scuole rinviano la scelta

Non ci sono imprese salomoniche da compiere: bisogna tagliare 4 autonomie scolastiche, non si può fare in maniera imparziale e nessun Comune vuol rinunciare. Però un punto di intesa va trovato entro il 15 dicembre perché quel giorno si riunirà il consiglio provinciale per deliberare il dimensionamento scolastico da inviare alla Regione Toscana che poi lo approverà a sua volta prima del 31 dicembre, così da farlo entrare in vigore. Altrimenti la Regione deciderà in autonomia in base ai numeri e senza pensarci troppo. Questo vuole la legge e a nulla è valso il ricorso presentato da Regione Toscana e Province, rigettato dalla Corte Costituzionale. Senza dimenticare che altre 3 autonomie dovranno essere eliminate nel prossimo biennio.

Sul tavolo ci sono cinque istituti comprensivi fra cui scegliere: Tifoni di Pontremoli (375), liceo scientifico Marconi a Carrara (540), IC Massa 6 (581), Istituto comprensivo Malaspina a Massa (594). La Regione ha concesso la possibilità di un accorpamento ‘contestuale’ degli Istituti comprensivi Massa 6 e Malaspina di Massa. E’ chiaro dunque che Massa potrebbe diventare l’ago della bilancia: se l’amministrazione comunale dovesse decidere di ‘sacrificarsi’ e mettere in gioco i suoi due istituti allora la discussione si aprirebbe per salvare una delle autonomie fra Carrara e Lunigiana, e a questo punto potrebbe essere la costa a trovarsi avvantaggiata avendo già dato attraverso il sacrificio di Massa. Eppure per ora nessuno vuole muovere il primo passo.

Le prime riunioni di ieri si sono concluse con un nulla di fatto, tutto rimandato ad altra data, che resta ancora da destinarsi. Tre le riunioni convocate quasi in contemporanea. La prima in Provincia, che ha visto la presenza di alcuni dirigenti scolastici delle scuole superiori, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, alcuni sindaci della Lunigiana, il provveditore e i funzionari di settore. Al tempo stesso si sono riunite le conferenze zonali per il dimensionamento delle scuole elementari e medie, che sono di competenza dei Comuni, quindi una per la costa e una per la Lunigiana.

Abbiamo provato a contattare l’assessore di Massa, Monica Bertoneri, senza successo. Da Carrara, l’assessora Gea Dazzi fa invece sapere che "ancora non è stato deciso nulla. Tutto è da valutare, anche con quali altri istituti andare a fare l’accorpamento. Abbiamo già sentito i dirigenti interessati ma non abbiamo la soluzione in tasca, la scelta non è facile". "Purtroppo è ancora tutto prematuro – incalza il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti –. Sono state delle riunioni preliminari, dovremo tornare a discuterne per trovare un accordo su scelte che non sono della Provincia né della Regione ma che sono nazionali". Le tappe ora sono strettissime. Sono previste altre Conferenze zonali per Apuane e Lunigiana fino a lunedì, mercoledì la seconda riunione in Provincia e venerdì 15 la riunione del consiglio provinciale per la delibera definitiva.

Francesco Scolaro