"Fumagalli è stato importante per la rinascita dell’associazione"

Lutto nella Confartigianato per la scomparsa di Cesare Fumagalli, storico segretario generale nazionale dell’associazione che è stato fra i principali artefici e sostenitori della rinascita della Confartigianato apuana dopo la crisi del 2016. "Il segretario Fumagalli – sottolinea il presidente di Confartigianato Sergio Chericoni (nella foto) – ci è stato vicino nei momenti più difficili, sin dal primo momento in cui andammo a Roma per decidere quale futuro dare al’associazione provinciale che avevamo preso in mano da poco e si trovava in condizioni disastrose. Assieme al presidente regionale Giovanbattista Donati, Fumagalli sposò il progetto di rinascita e rilancio, lo sostenne sin dalle prime fase concedendo non solo il marchio dell’associazione ma anche un importante sostegno economico essenziale per dare gambe a quel processo di sviluppo che in breve tempo ha riportato la Confartigianato apuana a essere una delle principali associazioni di categoria del territorio". Un aiuto che oggi Chericoni riconosce in tutta la sua importanza: "La nostra associazione ha un debito di riconoscenza verso Fumagalli. Lo ricordiamo con stima e affetto, unendoci al dolore della famiglia".