"Fuggito dalla furia della guerra". L’odissea per un destino migliore

di Alfredo Marchetti

Completamente assorti nei nostri impegni, molte volte crediamo che il nostro piccolo mondo, in realtà, rappresenti la verità assoluta. Non ci rendiamo conto che, mentre noi scegliamo un film da ’gustare’ o facciamo, sbuffando, la fila alle Poste, al di là del mare c’è chi sta salendo su un barchino con altre centinaia di persone, o si sta staccando dalla maglia le punte di un filo spinato utilizzato per dividere due Stati, per proseguire il viaggio della speranza. Storie parallele alla nostra quotidianità, vere e proprie odissee che possono trascinarsi per anni.

Chi è costretto a strappare troppo presto i legami con gli affetti familiari, sa cosa lascia: bombe, fame e distruzione. Ma non sa cosa trova. Soli nel mondo compiono quel passo verso l’ignoto, con una duplice determinazione: vietato voltarsi indietro, proseguire, qualsiasi cosa succeda. E ’se il dolore degli altri è un dolore a metà’, appare doveroso raccontare storie come quella di Abdur Raheem, di 19 anni, originario del Pakistan, o del suo coetaneo, divenuto poi suo amico, Muhammad Ghafar, anche lui scappato dalla furia della guerra, perché ci insegnano quanto in realtà siamo fortunati, soltanto perché siamo nati nella parte giusta del mondo.

"Ho fatto questo tipo di lavoro già in Pakistan – racconta Raheem, mentre guarda l’uliveto completamente ripulito dalle erbacce –, era pià che altro un lavoro saltuario. La situazione nel mio Paese era difficile per conflitti inerenti la regione del Kashmir, tra India e Pakistan. Ho deciso di partire per trovare una speranza, non avevo un futuro altrimenti. Adesso sto studiando l’italiano per farmi capire. I docenti qui sono tutti molto bravi, ho conosciuto per strada il mio compagno e oggi amico Muhammad. Posso dire di essere felice di frequentare questo corso perché credo che sia un modo per certificare un impegno che stiamo portando avanti. Il lavoro che stiamo imparando sarà utile in ogni parte del mondo"

Abdur ha lasciato il suo Paese oltre un anno fa, prima di arrivare in Italia. "Sono partito a piedi e ho raggiunto l’Iran. Ci sono rimasto due mesi a lavorare facendo mansioni saltuarie. La tappa successiva è stata la Grecia, dove mi sono trattenuto per quasi un anno, sempre risparmiando denaro per andare avanti nel mio viaggio. Poi sono arrivato in Italia. Il mio sogno? La libertà. Desidero restare in questo Paese e fare il mestiere che sto imparando".

Anche Muhammad arriva dal Pakistan. è più restio a raccontare, si limita a dire: "Ho lavorato in Grecia facendo questo tipo di mestiere, sogno di proseguire con questa professione in futuro. Mi piacerebbe restare in questo Paese". C’è poi la storia di Adebowale Omolayo, che arriva dalla Nigeria. La sua storia inizia prima dei due giovani amici pakistani: "Sono partita con il barcone destinazione Italia, avevo difficoltà a restare nella mia nazione. Sono arrivata nel 2017 e mi sono trasferita in Germania assieme a mio marito e ai miei figli di 3 e 6 anni. Sono tornata nuovamente in Italia, ho avuto modo di vedere città come Milano e Parma. Gli italiani mi hanno accolto subito bene. Il mio desiderio? Proseguire con questo tipo di lavoro, sono forte, posso andare avanti".

I tre ragazzi sono i primi a frequentare il corso che permetterà loro di diventare veri e propri manutentori delle aree verdi, con particolare attenzione alle piante. "Gli alunni - spiega la dottoressa Sara Petrucci, agronoma e docente del corso, ieri mattina presente alla presentazione del progetto - stanno svolgendo attività pratiche come la piantumazione, la potatura delle siepi e la cura degli olivi. Hanno anche avuto modo di riconoscere le malattie degli ulivi e di apprenderne la cura con prodotti naturali, nel totale rispetto dell’ambiente".