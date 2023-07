Fuga e schianto sull’auto rubata Giovane ladro finisce in manette

Si schianta contro un muro con l’auto rubata pochi minuti prima. L’uomo, che si era introdotto in un’abitazione con l’intento di rubare, scoperto dai proprietari della villetta, ha pensato bene di passare nella proprietà dei vicini e prendere ’in prestito’ una Bmw per darsi alla fuga. Peccato che la sua corsa sia finita subito, a un centinaio di metri di distanza contro un muro di cinta. Ma sono stati momenti concitati quelli vissuti a Marina di Massa l’altro pomeriggio: un 21enne di origini pakistane, da poco in Italia, è stato notato dalla proprietaria di un’abitazione mentre si aggirava furtivamente nel suo giardino. Il giovane, vistosi scoperto, è fuggito scavalcando la recinzione ed è entrato nella villetta confinante. In giardino c’era una Bmw scintillante lasciata aperta dai proprietari e con le chiavi nell’abitacolo. Il giovane non ci ha pensato due volte e si è messo al volante. Che non sia un guidatore modello lo dimostra il resto: dopo aver danneggiato il cancello di ingresso ha terminato la sua corsa andando a schiantarsi contro il muro perimetrale di una casa.

I militari della sezione radiomobile, subito accorsi sul posto, hanno immobilizzavano il ragazzo e, constatato i danni subiti dall’auto e dalle diverse proprietà, hanno arrestato il giovane straniero. La Procura ha disposto la sua custodia nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo di ieri mattina, al termine del quale è stato convalidato l’arresto. Proseguono con incisività le attività di vigilanza preventiva e controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando compagnia di Massa, in particolar modo nelle zone costiere maggiormente interessate dall’arrivo di vacanzieri, al fine di prevenire reati predatori che destano particolare allarme sociale.