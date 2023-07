Frontale tra due auto a Fivizzano: paura per un bimbo

Tanta paura ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 15, sulla statale numero 63 del Cerreto dove si è verificato un incidente frontale tra due automobili: un suv e una berlina. Il sinistro si è verificato poco prima del ponte di Soliera.

Per cause che sono ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Fivizzano intervenuti al comando del maresciallo Panzanelli, le due vetture sono entrate in collisione in modo molto violento. Al punto che uno dei due uomini alla guida è stato anche colto da malore. E’ intervenuta sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza della tenenza di Aulla, i cui uomini hanno proceduto a sottoporre all’alcol test i presenti.

Grande apprensione ha destato la presenza in una delle due automobili di un bambino di un anno, soprattutto perché per liberare le due auto incastrate tra loro sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Aulla. Poi, le ambulanze della Pubblica Assistenza hanno portato i sei feriti al Noa. Molto importante in questa occasione è stato l’aiuto fornito sia a dirigere il traffico che a sostenere i feriti da parte della Protezione civile Ser Fir Cb di Fivizzano, che è intervenuta sul posto anche con il presidente Maurizio Pietrini.

Gli uomini di Pietrini, peraltro, sono intervenuti anche sulla strada regionale di Gassano, che conduce in Garfagnana, dove era precipitata una pianta ad alto fusto. Per fortuna in quel momento non passava nessuno: è stata liberata subito la strada, tagliando la grossa pianta con motoseghe e altre attrezzature per poi trascinare il legname fuori della carreggiata.

Roberto Oligeri