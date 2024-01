"Frigido a rischio, detriti da rimuovere"

Dopo oltre tre mesi di silenzio l’ex consigliere e assessore di Forza Italia, l’avvocato Matteo Bertucci, torna a intervenire sulla situazione politica e amministrativa locale. Silurato prima dal suo partito poi dal sindaco Francesco Persiani, defenestrato da ogni ruolo attivo in maggioranza con la sua ‘cacciata’ dalla giunta, Bertucci non è mai voluto tornare sul tema e non lo fa neppure ora. Parla, però, per accedere un riflettore sulla sicurezza del territorio e in particolare sul corso del Frigido. C’erano progetti, approvati in linea di massima dalla Regione, che prevedevano milioni di euro di finanziamenti per mettere in sicurezza il tratto finale dal ponte dell’obelisco al mare. Sono stati realizzati i primi 50 metri di argine in calcestruzzo. "Che fine ha fatto il progetto, per quale motivo i lavori non sono ancora partiti, perché non si prende in primaria considerazione l’ipotesi di rimuovere, pur adottando tutte le cautele del caso, i detriti che riducono l’alveo del fiume e la sua portata, perché non si parla più neppure della cassa di espansione del fiume a Remola, che un tempo era prevista?" chiede Bertucci. E incalza: "Dobbiamo forse aspettare una tragedia per far sì che gli Enti competenti intervengano?"

Le carte del rischio parlano da sole: in caso di esondazione del Frigido buona parte di Marina finirebbe almeno con l’acqua alta in casa se non peggio. Nel frattempo l’alveo è sempre più alto e ristretto, fa notare Bertucci, per la presenza di detriti: "Molte briglie per il rallentamento del flusso sono scomparse, perché ricoperte dal sovralluvionamento, quanto 30 anni fa erano ben visibili e svolgevano la funzione idraulica per la quale erano state progettate; è stata confermata l’inadeguatezza degli argini attuali". I progetti c’erano ma realizzati i primi 50 metri tutto si è fermato: "Il progetto complessivo – prosegue - prevedeva ulteriori interventi, 600 metri circa di continuazione del muro in cemento armato (costo stimato 11 milioni di euro), ed ulteriori adeguamenti idraulici e strutturali del fiume per un totale di circa 16 milioni di euro".