Il murale della discordia: "E’ fuorilegge, noi pronti a cancellarlo"

Massa, 22 gennaio 2024 – “Ancora nessun intervento dell’amministrazione comunale per rimuovere il murales realizzato a Massa, in piazza Berlinguer", ad affermarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marco Guidi, Bruno Tenerani e Massimo Evangelisti i quali si dicono anche "pronti a cancellarlo", come partito, nel nome della legalità.

Lo scorso 27 dicembre era stato realizzato sopra il parcheggio coperto un ritratto del partigiano Aldo Salvetti, utilizzando delle bombolette spray colorate, da parte dei giovani della Casa Rossa Occupata – un’iniziativa che era seguita alla denuncia al ragazzo che aveva cancellato le svastiche disegnate sui muri sottostanti – alla presenza anche di alcuni consiglieri del Partito Democratico – Daniele Tarantino, Stefano Alberti e Gabriele Carioli, oltre che dell’ex assessora Elena Mosti – e della presidente dell’Anpi, Emma Cordoni. Al presidio andato in scena in piazza Berlinguer avevano preso parte oltre un centinaio di persone, in solidarietà appunto a Dario Buffa.

"È trascorso ormai un mese – continuano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – da quando un gruppo di esponenti della sinistra estrema, insieme ad alcuni consiglieri comunali, hanno imbrattato, senza autorizzazione, i muri dei servizi igienici di piazza Berlinguer, realizzando un presunto murales. All’indomani dell’episodio, come Fratelli d’Italia abbiamo presentato un’interpellanza al sindaco Persiani chiedendo tra l’altro l’immediata rimozione del murales da parte del Comune. A distanza di un mese, l’imbrattamento del muro e l’opera illegale è ancora presente in piazza Berlinguer". Poi l’affondo: "Crediamo che il compito di chi amministra – sottolineano Marco Guidi, Bruno Tenerani e Massimo Evangelisti – sia quello di non rimanere indifferente rispetto a condotte palesemente illegali, che sembrano quasi giustificare atti quali l’imbrattamento di beni pubblici".

"Come Fratelli d’Italia presenteremo un esposto nei confronti degli autori dell’episodio e regaleremo al sindaco Persiani alcuni bidoni di tinta bianca, magari così riuscirà a cancellare il murales illegale – concludono i consiglieri del partito della premier Giorgia Meloni – In caso contrario, provvederemo noi di Fratelli d’Italia a cancellarlo".