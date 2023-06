Fratelli d'Italia, "Sul Monoblocco serve chiarezza, a rischio servizi essenziali"

"Sul Monoblocco serve chiarezza. A rischio servizi essenziali". Questo il parere di Fratelli d’Italia con il vicecapogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi, il consigliere regionale Diego Petrucci, il consigliere comunale Massimo Manuel, il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo e il coordinatore provinciale Marco Guidi. "Siamo preoccupati per la situazione – spiegano – precipitata dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, che hanno dichiarato la struttura non a norma. Sono anni che denunciamo l’inadeguatezza e adesso sono a rischio i servizi essenziali. Siamo intervenuti con atti, sopralluoghi, articoli, incontri con i comitati, e per lungo tempo siamo stati gli unici a batterci per il suo potenziamento, l’esatto contrario di Asl e Regione che hanno teso a depotenziarlo". "I nostri cittadini si ritrovano nell’incertezza – proseguono – ed è evidente che il necessario piano di messa in sicurezza non esaurisca le domande sul ruolo e le funzioni di un presidio. Faremo sentire la nostra voce nel consiglio comunale ad hoc e continueremo ad attivarci in consiglio regionale per comprendere le intenzioni di Regione e Asl".