Fratelli d’Italia: "Solidarietà agli agenti"

Fratelli d’Italia solidarizza con le forze dell’ordine, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche. Lo ha fatto recandosi ieri in questura, con una delegazione, formata dall’onorevole Alessandro Amorese, insieme al coordinatore provinciale Marco Guidi, al capogruppo in consiglio comunale a Massa Massimo Evangelisti, al capogruppo in consiglio comunale a Carrara Massimiliano Manuel, ai dirigenti provinciali Manuela Aiazzi e Massimiliano Fornari. La delegazione si è soffermata a colloquio con il Questore Santi Allegra. "Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio".