Fratelli d’Italia chiede centri di aggregazione per Avenza

Lorenzo Baruzzo, responsabile regionale del dipartimento ‘difesa’ di Fratelli d’Italia si congratula con i carabinieri per l’impegno quotidiano a tutela l’incolumità dei cittadini. In particolare Baruzzo ringrazia per l’ultima operazione che ha portato all’arresto di uno spacciatore. "Nel ringraziare i carabinieri della compagnia di Carrara agli ordini del tenente colonnello Cristiano Marella per le importanti azioni di repressione del crimine con numerosi arresti – scrive Baruzzo – avvenuti delle scorse settimane nella frazione di Avenza, dove ripetute attività criminose di spaccio di droga, risse, aggressioni, avevano destato allarme sociale e preoccupazione nella cittadinanza, chiedo all’amministrazione comunale carrarese di mettere in atto iniziative politiche di carattere sociale e culturale – scrive Baruzzo –. In particolare chiedo di riaprire presidi comunali di aggregazione sul territorio come la sala Amedola". Baruzzo chiede poi di utilizzare dopo un’adeguata ristrutturazione l’ex edificio Cat, e di "riaprire un distaccamento della polizia municipale – conclude il responsabile Baruzzo –, perché non è necessario essere sociologi o criminologi per sapere che rendere una città vivibile dalle famiglie e riportarle in strada, allontana chi della desertificazione approfitta per compiere attività delinquenziali". Da qui la richiesta di unpresidio di polizia municipale a sostegno della sicurezza per il quartiere di Avenza.