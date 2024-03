Frane, riaperta la provinciale 20. Lavori ancora in corso a Boschetto

Una strada riaperta al traffico. Ma per l’altra ci sarà ancora da aspettare. E’ la situazione a Montedivalli, dove si contano ancora i danni provocati del maltempo e si attendono interventi definitivi di messa in sicurezza. Due le strade che sono state chiuse per frane ma gli operai sono al lavoro da alcuni giorni per sistemare i versanti e riaprire alle auto. I disagi per i residenti non mancano, sono costretti a percorrere strade alternative più lunghe.

La provinciale 20 in località Croce Pianello è stata riaperta al traffico perché è stata liberata la sede stradale dal materiale franato e sono state concluse le lavorazioni di asportazione di quello franoso dal fronte. Niente da fare, ancora, per la provinciale 13 in località Boschetto, dove sono in corso le perforazioni sul versante, tramite un mezzo particolare, una sorta di ‘ragno meccanico’. Al lavoro anche per il riempimento, con infiltrazioni di cemento, per consolidare il fronte in maniera permanente, con l’installazione degli ancoraggi. Una volta compiute le perforazioni seguirà la posa e l’installazione delle reti. "A seguito del sopralluogo sul cantiere, da parte degli ingegneri e della direzione dei lavori – commenta il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli – è stata stabilita, ancora in questa fase, l’incompatibilità, in termini di sicurezza, del transito veicolare con i mezzi meccanici in manovra sul fronte e sulla sede stradale. Stiamo insistentemente sollecitando ulteriori e progressive valutazioni, affinché possa essere garantita la più tempestiva possibile riapertura al transito della strada. Si tratta di lavori importanti, una somma urgenza di circa 160mila euro. Saranno lavori definitivi,con opere di disgaggio, rimozione del materiale franoso e installazione di protezioni adeguate a garantire il transito. Siamo in contatto quotidiano con i tecnici della Provincia alla quale sollecitiamo costantemente tempestività, affinché possa essere riaperto il transito, il prima possibile, almeno a senso unico alternato".

Monica Leoncini