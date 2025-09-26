Frane ‘pesanti’ per i bimbi: "Intervengano i pontieri"

Sono i bambini a fare le spese maggiori delle frane a Noceto, Castelpoggio e Marcognano. Per andare a scuola sono costretti a raggiungere a piedi la fermata dello scuolabus e quando piove ci salgono bagnati come pulcini. Gli alunni che abitano a Torano camminano circa un chilometro a piedi. Da ieri invece sono tornate regolari le corse di Autolinee Toscana da e verso i paesi di Castelpoggio e Noceto, interrotte dalla frana che ha isolato i due paesi. Il problema della presenza di un moviere è stato risolto dalla Provincia e gli abitanti, in particolare gli studenti, potranno nuovamente muoversi con i mezzi pubblici della linea 39.

Punta l’indice sul disagio di Torano il consigliere comunale di opposizione Massimiliano Bernardi che, sulla scia delle proposte lanciate dai residenti di Noceto e Castelpoggio, chiede l’intervento del genio ‘pontieri’ per rifare le strade in tempi rapidi. E il consigliere comunale dei 5 Stelle, Matteo Martinelli, sollecita interventi di manutenzione periodica per scongiurare il pericolo smottamenti nelle frazioni a monte. "Al netto delle azioni che le amministrazioni comunali e provinciali stanno mettendo in campo per cercare di alleviare l’evidente disagio arrecato alla popolazione – scrive Martinelli –, sono stati gli stessi cittadini a mettere a fuoco che l’approccio a queste problematiche dovrebbe essere ben diverso".

Per il consigliere "sarebbe più appropriato che le istituzioni sovraordinate mettessero risorse umane e finanziarie in investimenti volti a prevenire il dissesto idrogeologico con azioni programmate di manutenzione ordinaria e straordinaria, almeno nelle situazioni più a rischio".

"Una politica lungimirante di prevenzione delle criticità consentirebbe inoltre di evitare di muoversi solo dopo che il danno è fatto – prosegue Martinelli –, con interventi tampone e costose procedure di somma urgenza. Lo Stato e la Regione dovrebbero accompagnare e stimolare gli enti locali per affrontare un tema che, come hanno sottolineato i cittadini, non può essere continuamente gestito come se ci si trovasse davanti a eventi eccezionali e imprevedibili. In questo momento, non possiamo che sollecitare l’amministrazione provinciale a ripristinare quanto prima l’accesso ai paesi e attivare immediatamente il tavolo di confronto chiesto dai cittadini anche per monitorare i tempi di realizzazione delle opere".

I residenti di Castelpoggio e Noceto prima di un prossimo intervento aspetteranno ancora qualche giorno, dal momento che l’amministrazione comunale si è impegnata ad aiutarli nonostante la viabilità di quel tratto sia di competenza provinciale.