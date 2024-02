Frane e strade chiuse. Lunigiana flagellata. Fango, sassi e pioggia: la circolazione va in tilt

Notte di tregenda, quella tra lunedì e martedì, in Lunigiana: le montagne hanno iniziato a franare a causa del forte maltempo. Un’infinità di smottamenti sul dedalo di strade provinciali, regionali, nazionali hanno provocato restringimenti della carreggiata e difficoltà agli automobilisti in transito. Importante smottamento sulla statale per il Lagastrello in territorio del Comune di Comano, a un chilometro circa dal ponte dell’Abbazia di Linari: la grande colata di fango e pietre ha decretato la chiusura della statale e il divieto al traffico pesante. Altra frana poco prima di Codiponte, frazione del Comune di Casola Lunigiana: un’imponente massa di fango e massi ha precluso il transito sulla Regionale 445 per la Garfagnana. Ieri mattina gli addetti ai lavori hanno verificato che sotto la frana non fosse finita qualche auto in transito, poi la strada è stata chiusa al traffico pesante, mentre per le auto per scendere ad Aulla o dirigersi in senso contrario in Garfagnana si è reso necessaro recarsi a Fivizzano, via Terenzano, o Casciana, Monte dei Bianchi e Monzone. "La Protezione Civile attiva con 15 volontari che monitorano il territorio giorno e notte, radio-pattuglie in contatto con la centrale operativa di Fivizzano - dice il sindaco Gianluigi Giannetti – Sono guidati dal presidente Maurizio Pietrini e hanno l’obiettivo di permettere innanzitutto i collegamenti fra le varie frazioni del territorio".

Nella giornata di ieri, che si è caratterizzata per le forti piogge, si sono inoltre registrate elevate criticità nei Comuni di Aulla, Licciana Nardi e Zeri. La strada statale 62 risultava aperta con movieri in località Bettola, al confine fra i Comuni di Aulla e Santo Stefano Magra per un movimento franoso che occupava parzialmente la sezione stradale, provocando rallentamenti del traffico. La strada provinciale 13 risultava aperta a senso unico alternato in località Canova di Aulla per un movimento franoso, il quale occupava parzialmente la sede stradale. Nel Comune di Zeri la strada provinciale 37 era chiusa al km 5, prima di Codolo, per un movimento franoso così come la strada provinciale 36 risultava aperta, a senso unico alternato, per un movimento franoso al km 4, in direzione Arzelato. Si è poi verificato uno smottamento sulla strada comunale tra Bibola e Vecchietto, dopo il bivio dello Schiado: sono intervenuti gli operai del Comune e la strada è stata riaperta nel pomeriggio. A Podenzana, in località Boschetto, il sopralluogo per definire l’intervento di somma urgenza da compiere appena superata la forte perturbazione: viabilità chiusa. Altra frana sulla Sp 20 in località Croce, anche qui la viabilità è stata chiusa.