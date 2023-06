Francigena Half Marathon Tutti di corsa nella storia

di Natalino Benacci

PONTREMOLI

Una strada che ha attraversato non solo lo spazio, ma anche il tempo: la Via Francigena come antidoto alla frenesia della quotidianità. Seguendo i principi del cammino lento è stata organizzata per domenica, da Goodbike Pontremoli con la collaborazione di Sante Talamini e Alessandro Bertolini, la terza edizione della “Francigena Half Marathon“ tra Berceto e Pontremoli. Dove passarono eserciti, imperatori, papi e pellegrini è stato creato un itinerario per ripercorrere la storia. Pochi tracciati possono vantare le vocazioni della Via battezzata nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di Canterbury in viaggio per Roma.

Pensata per le famiglie e per chi vuole godersi luoghi meravigliosi senza l’ansia del cronometro la manifestazione si sviluppa su 3 percorsi, rispettivamente 24.2 km con partenza dall’Ostello di Berceto, 19.7 km con partenza dal passo della Cisa (porta della via Francigena) e infine 8.7 km con partenza dalla frazione di Casalina. Partiti dall’Ostello di Berceto (990 mt) si salirà in direzione del Monte Valoria (1230 mt) per poi scendere ai 1.040 metri del Passo della Cisa dove partirà il percorso medio. Dalla porta della via Francigena si seguirà il sentiero fino al passo del Righetto primo punto di ristoro. Qui partirà una lunga discesa a tratti anche ripida che porterà a Cavezzana D’Antena.Si prosegue attraversando Previdè per giungere a Groppodalosio famosa quest’ultima per un ponte medioevale punto di attraversamento del fiume Magra per i pellegrini della Via Francigena, di seguito si arriva a Casalina dove sarà attivo il secondo ristoro e dove partirà il percorso corto. Col sentiero sempre in leggera salita si arriva a Toplecca per proseguire in direzione Crocetta dove sarà allestito l’ultimo ristoro. Da questo punto c’è solo discesa fino all’arrivo. Giunti in piazza della Repubblica un ristoro saprà far recuperare le energie perse.

Le iscrizioni si possono fare il giorno stesso dalle 6 alle 7.30 alla Stanze del Teatro della Rosa attraverso il sito www.pontremolifhm.it. Altri punti di iscrizione: Evolution Sport via Aurelia Nord 338T, Arcola; SportLife SS 1 via Aurelia 63, Castelnuovo Magra; Due Ruote Bike via Nazionale 10, Villafranca; Sigeric Point via Ricci Armani 10, Pontremoli. Le iscrizioni chiudono a 1.500 partecipanti. I bus navetta partono dal giardino del Teatro La Rosa e le corse verso i luoghi di partenza dei 3 percorsi avranno tale punto di ritrovo.