"Francesco qui non festeggerà più"

Non si placano le reazioni dell’opposizione. A poche ore dall’attacco di Simone Caffaz, arriva anche il parere del consigliere di Fratelli d’Italia, Massimiliano Manuel. "Nessun pino sarà ripiantumato dal nostro illustre e generoso concittadino Francesco Gabbani – commenta Manuel - a causa del contratto predisposto dalla dirigente di fiducia della Arrighi, Cinzia Compalati. Le tormentate vicende sul contributo illegittimo e sul flop degli incassi del concerto, hanno causato un gravissimo danno d’immagine e anche professionale al nostro concittadino. Il comportamento amministrativo e personale del sindaco ha leso nel prestigio e nella dignità Gabbani. Il sindaco negli auguri per il 2024 aveva citato anche il maxi concerto, nonostante fosse a conoscenza che non avrebbe avuto più seguito a Carrara, perché il nostro cantautore il prossimo anno non festeggerà il suo compleanno alla Imm.

Nella programmazione degli eventi di Carrarafiere e già stato sostituito dai ‘Cugini di Campagna’. L’idea che Arrighi abbia tentato di sfruttare la figura di Gabbani fa salire l’indignazione alle stelle per motivazioni che definire squallide sarebbe troppo gentile. Fratelli d’Italia quindi sugli incassi dei parcheggi, sugli incassi delle bancarelle per cibo e bevande posizionate dai soliti noti e in merito alla piantumazione dei pini, chiede la massima trasparenza da parte della Arrighi, che fino ad oggi non c’è stata".